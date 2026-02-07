【競技映像】フィギュア団体予選｜https://youtu.be/juRR4tG0c9Y ＜2026年2月6日（金）ミラノ・コルティナ2026オリンピック フィギュアスケート団体戦予選 ＠ミラノ・アイススケートアリーナ＞ ミラノ・コルティナ五輪は6日、フィギュアスケート団体戦予選が行われ、日本代表の坂本花織（25＝シスメックス）が女子ショートプログラム（SP）で今季世界最高得点となる78.88点を記録し、見事1位に