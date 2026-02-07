巨人の浅野翔吾外野手（２１）が７日、都城の故障班に合流した。野球用具一式を持って球場入り。５日の練習中に痛め、６日に宮崎市内の病院を受診し「右ふくらはぎ肉離れ」と診断された。今キャンプは２軍スタート。５日は２軍から１軍練習に参加し、守備練習まで参加。シートノックでは右翼の守備に入っていたが、練習中に負傷。１軍練習参加後、昼に２軍に戻ってからは早退して宿舎に引きあげていた。