“打者・大谷翔平”を前面に出した侍ジャパンが、再び世界の頂点を目指す。【写真】ド迫力の“開脚”も！韓国プロ野球“美脚美女”の大胆始球式侍ジャパンはボストン・レッドソックスの吉田正尚が“最後の一人”として合流し、WBCを戦う布陣が完成した。今回の代表には歴代最多となるメジャーリーガー9人が含まれ、前回大会の優勝メンバー10人も再び名を連ねた。韓国メディア『OSEN』は「メジャーリーガーだけでなんと9人！WBC連覇