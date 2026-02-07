「BCNランキング」2026年1月26日〜2月1日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位moto g66j 5G（Motorola Mobility）2位Pixel 9a 128GB(au)（Google）3位Reno13 A（OPPO）4位AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）5位Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）6位Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）7位Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）8位moto g05（M