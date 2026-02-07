今週の日経平均株価は、為替の円高一服や決算好調銘柄が買われ、前週末比930円高の5万4253円と3週ぶりに反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は205社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、今期最終益は一転過去最高で配当予想も増額したニッスイ [東証Ｐ]、26年3月期の最終