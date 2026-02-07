「阪神春季キャンプ」（６日、宜野座）７日のシート打撃で登板予定の阪神・早川太貴投手がブルペンで左右打席に打者を立たせて４５球を投じた。デイリースポーツ評論家の西山秀二氏は「楽しみな存在になる」とし、“大魔神・佐々木”も例に挙げ課題も指摘した。◇◇ブルペンで村上、石井と並んで投げていた２年目の早川は今季、楽しみな存在になるのではないか。腕が長くて、球持ちがいいので、バッターは球速以上