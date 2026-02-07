JRAは7日、降雪による8日の競馬開催への影響が予想されるため、第76回東京新聞杯（G3、8日、東京芝1600メートル）の前日発売を取りやめると発表した。東京競馬場がある府中市は8日が雪のち晴れ、予想最高気温3度、同最低気温マイナス1度の予報となっている。