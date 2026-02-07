期する思いは人一倍強いものがある。入社2年目を迎えたミキハウス・木下真吾投手（23）は左肘の手術を乗り越え、完全復活へ着実に近づいている。「1年目は投げられないもどかしさや、力になれない悔しさがありました。そういう思いを2年目以降にぶつけるために準備してきました。自分の持ち味は安定感だと思いますし、どんな場面でも最少失点で切り抜けて、守り勝つ野球に貢献したいです」富士大の4年だった24年11月に左肘