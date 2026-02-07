「阪神２軍春季キャンプ」（６日、具志川）右脚の肉離れで別メニュー調整中の阪神ドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝が負傷後初めて屋外でティー打撃を行った。藤川監督は復帰までの道のりを焦らない方針を明言。本格復帰に向けて、ゆっくりとステップを踏む。バットを手にした立石が具志川のメイングラウンドに現れると、ファンの視線は自然と集中した。まずは感覚を確かめるように片手で８スイング。その後、