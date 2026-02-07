2日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した斎藤雅樹氏と坂口智隆氏が、西武・武内夏暉について言及した。斎藤氏は「一昨年は素晴らしかった。プロ野球ニュースで何回も見させてもらいましたけど、本当に良いピッチャーでしたから。昨年は故障でスタートして、こう言う成績でしたけど、故障が治れば十分やっていけると思います。彼の良いところはクレバー。なんでもうまくできるピッチャー。それが出て