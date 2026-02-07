衆院選に向け自民党が2年間の食品消費税ゼロを公約としており、与野党の殆どの政党が何からの形で消費税減税を主張しています。食品消費税ゼロが実現した場合、どのような銘柄に恩恵があるのでしょうか? 食品消費税ゼロの恩恵ある銘柄を取り上げてみました。ただし食品消費税ゼロの実現は不透明な面があるため、注意も必要と言えるでしょう。○衆院選後に食品消費税ゼロが実現する可能性が浮上消費税は国政選挙時の大きな争点とな