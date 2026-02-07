次期「iPhone 18」の外観は現行モデルとあまり変わらないだろうと報じられています。 ↑外観デザインを変える理由はない？（画像提供／Igor Omilaev／Unsplash） リークアカウントのFixed Focus Digitalは、iPhone 18で大きなデザイン変更は行われない見通しだと言います。現行モデルの「iPhone 17」が高い売り上げを記録したため、iPhone 18の外観は大きく変わらないとのこと。 その一方、iPhone 18は、アップル自前のチ