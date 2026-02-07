’14年に韓国映画『怪しい彼女』が大ヒット韓国出身の俳優シム・ウンギョン（31）が、『旅と日々』（三宅唱監督）の演技により日本で最も権威のある映画賞の一つ『第99回キネマ旬報ベスト・テン』の主演女優賞に選ばれた。韓国の俳優が同賞を受賞するのは史上初の快挙となった。同作は日本映画作品賞（日本映画ベスト・テン第１位）も受賞。『国宝』は李相日監督が監督賞、吉沢亮（32）が主演男優賞を受賞した。１月29日に発表され