日本ハムは７日、沖縄・名護でキャンプでは１軍初の紅白戦を行う。野村、吉田が二塁で先発出場。２軍から阪口、有薗らが参加する。先発投手は、ＷＢＣ台湾代表の古林睿煬と孫易磊。午後１時開始予定で５イニングの特別ルール。スタメンは以下の通り。先攻紅組１（中）矢沢２（左）今川３（右）万波４（指）水野５（一）阪口６（二）吉田７（三）有薗８（捕）進藤９（遊）上川畑投手孫易磊―松本―福田後攻白組１（左）水谷２（