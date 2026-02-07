麻雀界を代表する人気プロのタッグ、連勝となればチームの勢いも倍増だ。「大和証券Mリーグ2025-26」2月6日の第2試合はKONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）が南場の親跳満を活かして逆転トップ。第1試合で約1カ月ぶりの白星を手にした佐々木寿人（連盟）と“タキヒサ”コンビで同日2連勝を達成した。【映像】滝沢、赤もドラもないけど高打点…ド高目親跳満およそ1時間という高速決着となった、第1試合の熱気が残る中で始ま