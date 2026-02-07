現在、6つの裁判所で争われている同性婚訴訟は、札幌高裁などが「違憲」または「違憲状態」という判断を示し、流れが固まりつつあった。しかし’25年11月、東京高裁の合憲判決で事態は五分五分に。今後は最高裁の出す「統一見解」に注目が集まっている。“白ブリーフ判事”こと元裁判官の岡口基一氏は、「東京高裁・同性婚訴訟「合憲」判決」について独自の見解を述べる（以下、岡口氏の寄稿）。◆「婚姻は生殖のため」ゆえ合憲