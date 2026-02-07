ミラノ・コルティナオリンピック。日本勢がメダル獲得に向け好スタートです！【映像】ミラノ・コルティナ五輪で好発進した日本勢アイスダンス、ペア、男女シングルで行われるフィギュアスケート団体。ペア・ショートでは、三浦りく・木原龍一の“りくりゅう”ペアが登場。終始ノーミスの演技をみせ、ペアで1位。日本に勢いをつけます。そして女子シングルでは日本のエース坂本かおりが登場。圧巻の演技で今シーズン世界最高