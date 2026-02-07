大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースから特別セレクション！（初公開2023年1月7日記事は取材時の状況）＊＊＊年末年始の混雑する中、久々の帰省をしたにもかかわらず「帰らなければよかった」と後悔する人もいる。◆“土産話”のない帰省はツラい「来年からは土産話がないときは帰省するのをやめようと思いました。地獄