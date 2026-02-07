ミラノ・コルティナ冬季五輪の開会式でウクライナの旗手を務めたエリザベータ・シドルコ＝6日、イタリア・ミラノ（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪のショートトラック女子に出場するウクライナのエリザベータ・シドルコ（21）は、6日にミラノで開かれた開会式で青と黄色の国旗を高く掲げた。兵士である父はロシアの攻撃を受ける地元に家族を残し、前線で戦う。「父や家族も誇りに思えるような姿を見せたい」と、