「阪神春季キャンプ」（６日、宜野座）阪神・藤川球児監督（４５）が６日、７日に行うシート打撃に具志川組から４人を参加させると明言した。合流するのは木浪、豊田、島田、ドラフト５位・能登（オイシックス）の４人。宜野座組では２年目の伊原や早川らも登板する予定だ。また、掛布雅之ＯＢ会長と熱烈虎党で知られる女子プロゴルファーの勝みなみが宜野座キャンプを訪問した。以下は、藤川監督の主な一問一答。◇◇