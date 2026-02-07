2月5日放送のテレビ朝日系『アメトーーク』に出演した渡辺直美が、海外活動に本格的に挑戦するきっかけになった千鳥・大悟からの言葉を明かした。【関連】渡辺直美、パーティーで遭遇したパリス・ヒルトンの人柄に感激「絶対私のこと知らないのに…」この日の放送では、現在アメリカ・ニューヨークでの生活を送っている渡辺の活動を、年表で振り返りながらトーク。この中で、2014年にニューヨーク留学をしたと紹介された。そして、