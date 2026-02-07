国内初となる「荷物専用新幹線」が公開JR東日本は、国内初となる荷物専用新幹線の運行開始に先立ち、盛岡新幹線車両センターで車両を初めて公開しました。地方でのドライバー不足などが問題視される中、問題解決の一翼を担う存在として期待されています。【画像】広い！これが日本初「荷物専用新幹線」の車内です（写真20枚）この車両は元々、山形新幹線「つばさ」で活躍していたE3系車両です。荷物専用新幹線への改造にあたり