俳優の松下奈緒と藤木直人が７日、テレビ朝日系旅情報番組「朝だ！生です旅サラダ」（大阪・ＡＢＣテレビ制作、土曜・午前８時）に生出演した。この日、早朝にミラノ・コルティナ五輪の開会式が行われ松下は「ミラノ・コルティナ冬季オリンピック、いよいよ始まりました」と伝えると、レギュラーでタレントの勝俣州和が「いいですね。ちょっと興奮してますね」と応じた。松下は「さっきちょうど開会式やってたって」と伝える