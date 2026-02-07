阪神の畠世周投手（31）、湯浅京己投手（26）、能登嵩都投手（24）、木浪聖也内野手（31）、島田海吏外野手（30）、豊田寛外野手（28）が、7日の春季キャンプ第2クール2日目、宜野座組に合流した。この日はシート打撃を行う予定となっている。