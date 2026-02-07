Ｂリーグ開幕以来、恒例となっている「Ｂリーグバレンタイン」が行われている。各クラブから１人が参戦。ＷＥＢ投票で「モテ男ＮＯ１グランプリ」などを選出するイベントに、Ｂ２ベルテックス静岡からはＳＦ林翔太郎がエントリーした。若手選手が多い中、３０歳が大人の渋さで多くの票を集める。「Ｂリーグバレンタイン」企画に、並々ならぬ思いで取り組んでいるベルテックスのスタッフがいる。広報の大下亜弥音さんだ。「実は