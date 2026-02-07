イランとアメリカの高官級の協議が中東オマーンで実施され、今後も協議を継続することで合意しました。【映像】米イラン間接協議の様子イランメディアによりますと協議は6日オマーンの首都マスカットで8時間に渡って実施されました。オマーンを介した間接交渉でバドル外相が最初にイランのアラグチ外相に会い、その後、アメリカのウィトコフ中東担当特使とトランプ大統領の娘婿のクシュナー氏と会談したということです。会