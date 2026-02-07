巨人は７日、春季宮崎キャンプの練習メニューを発表した。２軍は午前１１時１５分頃から旧室内練習場で実戦形式のライブＢＰを行う。投手は松井颯投手、代木大和投手、堀田賢慎投手、宮原駿介投手、育成ドラフト１位ルーキーの左腕・冨重英二郎投手が登板予定。東海大相模高、国際武道大、バイタルネットを経てＢＣ神奈川から入団した冨重はプロ初の実戦形式の打者相手の投球となる。