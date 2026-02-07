【ワシントン共同】米NBCテレビは6日、少女らの性的人身売買罪で起訴され自殺した富豪エプスタイン氏の資料を巡り、司法省が9日から黒塗り部分を外した「非編集版」の閲覧を連邦議員に許可する方針だと伝えた。これまでに公開された資料は被害者保護などの理由で黒塗り処理された文書が多く、議員側が批判していた。NBCによると、対象は一般公開されている約300万件のファイルで、議員は司法省への事前通知が必要。トランプ