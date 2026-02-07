ロシアでは各国の制裁の影響で一般市民の海外旅行先が限られるなか、日本への観光旅行に注目が集まっています。【映像】観光ビザ申請のため日本大使館に並ぶ人々荒木基記者「けさのモスクワはマイナス18度、この寒さのなかでも多くの人が日本大使館の前で列を作っています。その目的は観光ビザの申請です」日本政府はロシア市民に、申請すれば無料で観光ビザを発給していますが、今月12日からは「ビザセンター」を設け、手数料