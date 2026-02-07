ブンデスリーガ第21節が6日に行われ、フランクフルトは敵地でウニオン・ベルリンと対戦した。フランクフルトは先月18日、ディノ・トップメラー監督の解任を決断。発表時点で、ブンデスリーガでワーストタイの39失点を喫し、順位も7位に甘んじていたことから、率いて3年目となるドイツ人指揮官に別れを告げたが、以降も白星を飾ることはできず、現在は公式戦8試合未勝利となっていた。そんななか、先月30日にNKツェリェを率い