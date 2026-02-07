『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』『ジュマンジ』シリーズのカレン・ギランが、ドウェイン・ジョンソンや『ジョン・ウィック』製作陣がプロデュースする超自然スリラー映画『ブラスフェマス（原題：Blasphemous）』に出演することがわかった。米が報じている。 本作は、ホラー映画の金字塔『エクソシスト』（1973）と『トレーニング デイ』（2001）を融合させたような作品と称さ