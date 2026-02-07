2025年12月11日、阪急観光バス・阪神バス・関西空港交通は新阪急ホテル停留所の営業終了と、ダイヤ改正を発表しました。新阪急ホテル停留所の営業は2026年1月26日に終了し、翌1月27日に乗り場が変わりました。関西空港、大阪空港へ行く方は注意が必要です。【写真】関西空港行き乗り場への通路は狭いので要注意です！関西空港便が阪急三番街に乗り入れる新阪急ホテル停留所は2025年1月に営業終了した大阪新阪急ホテルの1階南玄関前