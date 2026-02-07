図形の中に隠れている三角形を正確に数え上げる「図形認識クイズ」！今回は、六芒星（ろくぼうせい）の問題です。一見すると外側のトゲトゲばかりに目が向きますが、視点を切り替えて全体を眺めてみるのがポイントですよ。問題：三角形は何個ある？図の中をじっくり見て、隠れている三角形の総数を数えてみましょう。ヒント：星の先端にある6つの小さな三角形を数えたら、それらが重なり合ってできている「2つの大きな土台」を探し