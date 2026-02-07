城西大学・女子駅伝部は6日、4月1日付で佐藤信之新監督が就任することを発表しました。昨季まで指揮を執った赤羽周平監督は、3月末での契約満了をもって退任が決定。赤羽監督は全日本大学女子駅伝と全日本大学女子選抜駅伝(富士山女子駅伝)の2冠に導きました。後任の佐藤新監督は選手として中央大学で箱根駅伝にも出場。卒業後は旭化成で活躍し、2000年にはシドニー五輪マラソン代表にも選ばれた実力の持ち主です。2007年より指導