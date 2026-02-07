「阪神春季キャンプ」（６日、宜野座）阪神の及川雅貴投手（２４）は新加入の伏見寅威捕手（３５）を相手に初めて投球練習した。相思相愛の２人でタッグを組み、タカ打線対策へ臨む。ブルペンの若きホープにも苦手が存在する。昨季交流戦９試合に登板し、ソフトバンクにだけ１失点。３年前も鷹打線に失点を許していた。「最近、交流戦の成績があまり良くない。パ・リーグから来たキャッチャーなので、引き出しは増えていく