「阪神春季キャンプ」（６日、宜野座）阪神・藤川球児監督（４５）が６日、７日に行うシート打撃に具志川組から４人を参加させると明言した。合流するのは木浪、豊田、島田、ドラフト５位・能登（オイシックス）の４人。宜野座組では２年目の伊原や早川らも登板する予定だ。立場の異なる選手たちが目指すのは開幕１軍へのアピール。本格的なサバイバルが幕を明ける。口ぶり自体は静かだった。ただ、白熱した争いのゴングを鳴