3月2日発売の水着グラビアムック「BLT MONSTER Round7」では、山田かなが登場する。【写真】ボディラインあらわ！圧倒的なグラビアを披露した豊島心桜山田は1995年9月27日、千葉県生まれ。会社員などを経た後、2021年9月にグラビアデビュー。当時、芸能活動と並行して現役で大学にも通い始めたことが話題になる。現在は、グラビアのみならず、バラエティや映画出演など幅広く活躍している。グラビア活動を軸に、多彩なフィ