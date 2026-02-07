3月2日発売の水着グラビアムック「BLT MONSTER Round7」では、格闘家・朝倉未来が発起人となり、ABEMAとアソビシステムが手掛けるグループ「Toi Toi Toi」のメンバー、さくらももが登場する。【写真】ボディラインあらわ！圧倒的なグラビアを披露した豊島心桜本誌では、昔ながらの温泉旅館をロケーションに、これまでのイメージを更新するような、大人びた表情と色気を切り取った。落ち着いた空気感の中で際立つ、しなやかな