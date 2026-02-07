「阪神春季キャンプ」（６日、宜野座）小さな体から放たれる豪快なアーチに、何度もどよめきと拍手が起こった。阪神の中川勇斗捕手（２２）が掛布ＯＢ会長のゲキに応えるようなフリー打撃を見せた。「一緒に輝さんと打ったので、負けずに打っていきました」。佐藤輝と同じ組で回ることになったが、４０スイング中１０本の柵越えを披露。飛距離も抜群で、最大３連発と存在感を発揮した。この日は掛布ＯＢ会長が陣中見舞いで宜