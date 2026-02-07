巨人は７日、春季宮崎キャンプの練習メニューを発表した。野手は午前中にアップ、ランニング、キャッチボール、投内連携、フリー打撃を行ってからランチ。午後１時から実戦形式のライブＢＰを行う。午前の守備練習の予定ポジションは一塁にダルベックとリチャード。二塁に門脇、浦田、小浜。三塁に坂本、荒巻。遊撃に泉口、石塚、宇都宮となっている。これまで三塁に入ってきた新外国人ダルベックは一塁に入るのは初めて