【女子旅プレス＝2026/02/07】サンリオのキャラクターを軸にした新ブランドオフィシャルストア「サンリオハウス（sanrio house）」が始動。2026年3月6日、東京・ルミネ新宿 ルミネ2に1号店がオープンする。【写真】スタバ、新宿に新スタイルのカフェベーカリー◆「サンリオハウス」とはサンリオハウスは、サンリオとマッシュスタイルラボがタッグを組んだ新ブランド。コンセプトは『Kawaii2といつもいっしょに』（※2は正しくは2乗