JRAは7日、降雪による8日の競馬開催への影響が予想されるため、第66回きさらぎ賞（G3、8日、京都芝1800メートル）の前日発売を取りやめると発表した。京都競馬場がある京都市伏見区は8日が雪のち曇り、予想最高気温3度、同最低気温マイナス1度の予報となっている。