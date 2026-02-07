７日午前２時５０分頃、静岡県伊豆市修善寺町の店舗兼住宅に２人組の男が押し入り、部屋で寝ていた住人の女性（９４）の口を塞ぎ、「金を出せ」と脅して現金約２０万円の入った小型金庫を奪って逃走した。女性にけがはなかった。伊豆中央署が強盗事件として捜査している。発表によると、女性から同３時５分頃、「知らない男が家の中に入ってきて口を塞がれた。金庫を盗まれた」と同署に通報があった。現場は、飲食店や旅館な