「阪神春季キャンプ」（６日、宜野座）阪神の佐藤輝明内野手（２６）が６日、フリー打撃で今キャンプ最多１６本の柵越えを放ち、スタンドのファンを沸かせた。右脚に死球を受けてヒヤッとする場面もあったが、回復後に快音を連発。７日はシート打撃、８日は今春初実戦となる日本ハムとの練習試合（名護）に出場する予定。３月のＷＢＣへ向けて調整が前倒しになる中、テルの仕上がりは上々だ。「うわー！」。メイングラウンド