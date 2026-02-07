お笑い芸人の永野とモグライダー・芝大輔が、若者との大人数での飲み会について「もう無理」と本音を語り合った。2月4日（水）に配信されたテレ朝Podcast『永野とモグライダー芝のぐるり遠回り』。後輩から30人規模の飲み会の写真とともに誘いがあったという芝は、「30歳ぐらいの奴がウワーってやってるとこ行けないよ。大きい声で騒ぐんだろ？さすがにもう行かないわ。酒も飲まないし…」と心境を吐露した。永野もこれに同調し