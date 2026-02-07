[2.6 プレミアリーグ第25節 リーズ 3-1 N・フォレスト]リーズは6日、プレミアリーグ第25節でノッティンガム・フォレストに3-1の快勝を収めた。ただMF田中碧は2試合連続で出番が訪れず、リーグ戦でベンチ入りするも2試合連続で出場せずに終わるのは川崎フロンターレ時代の2019年以来となった。残留圏ワーストの17位に位置するN・フォレストとの同勝ち点対決に臨んだ16位・リーズ。前半26分、ハーフウェーライン手前からMFイリア