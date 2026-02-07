【プレミアリーグ第25節】(Elland Road)リーズ 3-1(前半2-0)N・フォレスト<得点者>[リ]ジェイデン・ボーグル(26分)、ノア・オカフォー(30分)、ドミニク・カルバート・ルーウィン(49分)[N]ロレンツォ・ルッカ(86分)<警告>[リ]ノア・オカフォー(61分)[N]イブラヒム・サンガレ(62分)観衆:36,835人└田中碧、ベンチ入りでリーグ戦2試合連続出番なしは川崎F時代以来に…リーズは下位直接対決でN・フォレストに快勝