●今週の業種別騰落率ランキング ※2月6日終値の1月30日終値に対する騰落率 東証33業種値上がり：30 業種値下がり： 3 業種 東証プライム：1592銘柄値上がり：1199 銘柄値下がり： 379 銘柄変わらず他：14 銘柄 東証33業種騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率上位3銘柄 １. 建設業(0253) +9.69 Ｂｒ．ＨＤ 、不動テトラ 、日本電設