巨人は７日、春季宮崎キャンプの練習メニューを発表した。天気は晴れ。１軍野手は午前中にアップ、ランニング、キャッチボール、投内連携、フリー打撃を行ってからランチ。午後１時から実戦形式のライブＢＰ、その後にロングティーを行う。ライブＢＰにはドラフト１位の即戦力左腕・竹丸、同２位の田和、同３位の山城のルーキートリオが初の実戦形式マウンドに臨む予定。石川、赤星、ルシアーノも登板予定になっている。