阿部巨人が６日、宮崎キャンプで「鉄のカーテン」を敷いた。午前１０時の練習冒頭から室内の木の花ドームで完全非公開で行い、攻守のサインプレーを入念に確認した。報道陣やファンは屋外で待機し、周囲の窓ガラスには一周グルッと白いカーテンで覆われ、中の様子が全く見えない徹底ぶり。約１時間４０分後に開放された。メニュー表には「サインプレー、けん制、重盗、ランダウンプレー」と記されていた。守備面では投手も含め